Сын Галины Хатчинс замолчал, когда узнал о смерти матери

Отец Галины, 66-летний Анатолий рассказал, что 9-летний Андрос не смог произнести ни слова после того, как ему сообщили о смерти мамы.

— Андрос был невероятно близок со своей матерью, и замолчал, когда ему сказали, что она мертва. Мэтт (муж Галины) очень волновался, потому что мальчик замкнулся в себе и два дня не мог вымолвить ни слова. Его отцу удалось уговорить его сказать несколько слов сейчас, но эффект был разрушительным, — рассказал Анатолий.

После трагедии 38-летний Мэтт встретился в отеле в Санта-Фе с голливудским актером Алеком Болдуином.

Актер, номинированный на Оскар, и Мэтт крепко обнялись, прежде чем Болдуин обнял маленького сына Галины.

Сообщается, что сперва Мэтт отправился в Альбукерке, куда было доставлено тело его жены, прежде чем поехать в Санта-Фе с Андросом.

Один из очевидцев рассказал, что актер в тот момент выглядел опустошенным, он был сутулым и постаревшим.

Муж Галины Мэтт, ее сын Андрос, Алек Болдуин и другие члены съемочной группы посетили мемориал Хатчинс.

В Украине у Галины остались родители. Ее сестра Светлана проживает в Индонезии.

Отец Галины Анатолий был капитаном на атомной подводной лодке в советские времена. Он показал снимок со свадьбы Галины и Мэтта. Анатолий вспомнил счастливый день в июне 2005 года, когда он с гордостью провел Галину в своей военно-морской форме. Он подарил жениху Мэтту традиционный украинский каравай, символизирующий процветание, а его жена Ольга, которой сейчас 63 года, несла букет на церемонии.

Мэтт и Галина познакомились, когда парень после учебы в Гарварде приехал в Украину.

В США, чтобы провести дочь в последний путь, отправится ее мама, однако отец прибыть не сможет. К сожалению, младшая сестра Галины Светлана также не приедет в США, так как ей не дали визу.

Для Мэтта Хатчинса гибель жены стала огромным ударом. Более того, мужчина не так давно потерял родителей, которые умерли из-за коронавируса.

Смерть Галины Хатчинс

22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соуза. Инцидент произошел по страшной случайности.

Оружие использовалось как предмет реквизита и должно было быть заряжено холостыми патронами, однако выстрел произошел настоящий.