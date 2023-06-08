Семья телеведущего Тимура Мирошниченко столкнулась с трудностями во время усыновления ребенка.

В Instagram жена шоумена Инна рассказала, что они наконец-то получили соответствующее разрешение спустя полгода, однако при обзвоне служб по делам детей им ответили, что малышей нет.

Женщина сказала, что именно на такой ответ они и рассчитывали.

— В нашей службе мы в очереди даже не в первой десятке. Я обзвонила все областные службы Украины. Везде (где взяли трубку), ответ один — детей нет, — поделилась Инна.

Она обратилась к волонтерам в детских больницах и детдомах, что если они знают ребенка, которому необходима семья — такая есть.

— Нам разрешено усыновить ребенка до четырех лет. Важно! У ребенка должен быть статус для усыновления. Опека не подходит, у нас нет права быть опекунами — только усыновление, — подчеркнула она.

Немного позже жена шоумена также рассказала, что ей стали приходить сообщения от подписчиков с похожими трудностями. Говорит, эти семьи стоят год в очередях, однако им не прислали еще ни одной анкеты.

— Даже тяжелобольных или ВИЛ-инфицированных. Никого. Просто — нет детей. Государству просто выгодно содержать детские дома, и они даже не скрывают этого, — добавила Инна.

Еще в конце января Тимур Мирошниченко признался, что они с женой начали процесс усыновления ребенка. Еще тогда он сказал, что в этом процессе все не так просто, а потому нужно много времени.