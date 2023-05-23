Шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, почему прячет свою любимую от общества и когда планирует завести детей.

Кулинар дал интервью проекту Неймовірна правда про зірок, где сослался на горький опыт в отношениях.

— Я выкладывал свои прошлые отношения, и ничем хорошим это не закончилось. Поэтому я не выставляю это напоказ. К тому же за месяцы войны орки мне угрожали и говорили, что найдут и убьют. Делали это из-за моей четкой позиции касательно войны. Не хочу подвергать опасности мою любимую, из-за чего скрываю ее от посторонних глаз, — признался Эктор.

Что касается детей, то в 2020 году повар всерьез задумывался об отцовстве.

— Когда я начал об этом думать, начался Covid-19. Я подумал, что это не наилучшее время, чтобы заводить детей. Как только пандемия пошла на спад — началась война и пришли россияне. И снова думаю, что не хочу приводить новую душу в мир, где существуют орки, — добавил Хименес-Браво.

Повар отметил, что не может дать однозначный ответ, ждет ли он конца войны, чтобы стать отцом. Впрочем, если Бог даст ему ребенка, то он будет очень рад пополнению в семье.

Напомним, в марте Эктор Хименес-Браво вернулся к семье в Колумбию. Там повар увиделся со своей мамой, хотя до этого не верил, что встретится с ней в ближайшее время из-за войны. Эктор насладился компанией своих родственников, после чего вернулся в Украину.