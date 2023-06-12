Семья Тимура Мирошниченко нашла ребенка для усыновления: Сыночек будет с нами

Семья Тимура Мирошниченко готовится к усыновлению ребенка. Ведущий и его жена Инна уже написали заявление и ждут решения суда.

Об этом пара заявила в Instagram, опубликовав общий семейный снимок.

— Пока без подробностей. Мы написали заявление на усыновление. Впереди сбор документов для суда и сам суд. Еще совсем немного и сыночек будет с нами! — заявили Тимур и Инна.

Жена телеведущего добавила, что молилась за усыновление, и просила Бога помочь найти самый короткий и легкий путь к мальчику.

Впрочем, процесс усыновления для семьи Мирошниченко оказался сложным — спустя полгода они получили разрешение, но в службах по делам детей отвечали, что пока детей нет. Инна заявила, что рассчитывала на такой ответ, ведь звездная пара в очереди даже не в первой десятке.

Блогер заявляет, что государству просто выгодно содержать детские дома, и этого никто не скрывает.

Впрочем, далеко не все звезды думаю о пополнении в семье в условиях войны — Эктор Хименес-Браво признался, что не хотел бы ребенка в это трудное для Украины время. Впрочем, если это случится, то он будет очень благодарен Богу.