Ведучий програми Свобода слова на ICTV та телемарафону Єдині новини Вадим Карп’як розповів, що його діти не знають російської мови. Каже, розуміють, проте ніколи не спілкувалися нею.

За словами ведучого, позиція не принципова, просто вони не мали такої потреби.

– Вони виросли в україномовному середовищі, в сім’ї, в якій розмовляють українською. Ми не дивимося жодних продуктів російською. Мультики чи фільми дивляться англійською чи українською, книги читають українською, вдома спілкуємося українською, у школі, садочку – теж, – зазначив Карп’як.

Каже, якщо в їхньому оточенні інші діти розмовляють російською, то його відповідають українською.

Зараз дивляться – Ми пояснювали, що є багато людей, які говорять російською, але це не тому, що вони прямо хочуть, а тому що частину з них змушували або хтось не мав можливості вивчати мову, – сказав Вадим. Зазначимо, Вадим Карп’як є батьком трьох дітей. Разом із дружиною Тетяною Пушновою вони виховують 10-річну Марту та 9-річного Ореста. Також у ведучого є син від першого шлюбу – 14-річний Марк. Читайте також: Для дітей ми – супергерої: Решетнік, Карп’як, Педан про батьківство під час війни

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