Американського актора Кевіна Спейсі звинувачують у семи нових сексуальних злочинах. Вони додалися до п’яти звинувачень періоду роботи зірки Карткового будинку художнім керівником театру в Лондоні Олд Вік.

Так, королівська прокуратура звинуватила 63-річного Кевіна в ряді сексуальних посягань у період із 2001 по 2004 рік. Усі вони стосуються одного чоловіка.

Звинувачення включають три пункти в непристойному нападі, три пункти в сексуальному насильстві і один пункт у примусі людини до сексуальної активності без згоди.

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Кевін Спейсі постане перед Вестмінстерським магістратським судом у п’ятницю, 16 грудня.

Нагадаємо, що актора вже звинувачують у серії сексуальних злочинів на трьох чоловіків у Лондоні і Глостерширі в період із 2005 по 2013 рік. Сам же він заперечує всі звинувачення.

Також проти Спейсі давав свідчення актор Ентоні Репп. Він стверджував, що Кевін вчинив сексуальне насильство, коли йому було 14, а акторові – 26. Однак зірку Карткового будинку виправдали.