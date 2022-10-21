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Звинувачення виявилися неправдивими: Кевіна Спейсі виправдали у справі про домагання

21 Жовтня 2022, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Звинувачення виявилися неправдивими: Кевіна Спейсі виправдали у справі про домагання
Джерело: Depositphotos

Американського актора Кевіна Спейсі виправдали у справі про сексуальні домагання до актора Ентоні Реппа, в яких той його звинуватив у 2017 році.

Присяжні у федеральному суді Нью-Йорка радилися трохи більше години, перш ніж вирішили, що Репп не довів своїх звинувачень.

Коли вирок був зачитаний, Спейсі опустив голову, потім обійняв своїх адвокатів. Виходячи з будівлі суду, він не розмовляв з журналістами.

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– Ми дуже вдячні присяжним за те, що вони розібралися з цими неправдивими звинуваченнями… Що далі, так це те, що містеру Спейсі буде доведено, що він невинний ні в чому, в чому його звинувачують. Що жодне зі звинувачень не відповідає дійсності, – сказала адвокат Кевіна Дженніфер Келлер.

Судовий процес між акторами розпочався на початку жовтня. Нагадаємо, Ентоні звинуватив Кевіна в тому, що в 1986 році в Нью-Йорку, коли він був 14-річною дитиною, Спейсі запросив його на вечірку в свою квартиру, а потім спробував розбестити.

Репп хотів отримати компенсацію в розмірі $40 млн через сексуальне насильство з боку зірки Карткового будинку.

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Джерело
AP News
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Кевін Спейсі Суд
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