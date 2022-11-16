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Семь новых сексуальных преступлений: Кевину Спейси вновь предстоит суд

16 ноября 2022, 19:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Семь новых сексуальных преступлений: Кевину Спейси вновь предстоит суд
Источник: Depositphotos

Американского актера Кевина Спейси обвиняют в семи новых сексуальных преступлениях. Они добавились к пяти обвинениям периода работы звезды Карточного домика художественным руководителем театра в Лондоне Олд Вик.

Так, королевская прокуратура обвинила 63-летнего Кевина в ряде сексуальных посягательств в период с 2001 по 2004 год. Все они касаются одного мужчины.

Обвинения включают три пункта в непристойном нападении, три пункта в сексуальном насилии и один пункт в принуждении человека к сексуальной активности без согласия.

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Кевин Спейси предстанет перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 16 декабря.

Напомним, что актера уже обвиняют в серии сексуальных преступлений на троих мужчин в Лондоне и Глостершире в период с 2005 по 2013 год. Сам же он отрицает все обвинения.

Также против Спейси давал показания актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что Кевин совершил сексуальное насилие, когда ему было 14, а актеру — 26. Однако звезду Карточного домика оправдали.

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Источник
Daily Mail
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