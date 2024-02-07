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Сім кіл пекла: Саша Бо опинилася в інфекційній лікарні

7 Лютого 2024, 17:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Саша Бо
Джерело: Саша Бо

Блогерка-мільйонниця Саша Бо потрапила до лікарні. Інфлуенсерка показала фото з інфекційного відділення.

Саша Бо опинилася в лікарні

В Instagram-stories Саша оприлюднила фото з лікарняної палати. З нього зрозуміло, що вона лежить на лікарняному ліжку. Що саме сталося – невідомо. Також блогерка повідомила, що бере тривалі вихідні.

Саша Бо

Фото: Саша Бо / Instagram

– Учора о 23:00 почалися сім кіл пекла. Я беру вихідні до кінця тижня, – написала Саша.

Також вона поставила геолокацію, з якої зрозуміло, що потрапила блогерка в інфекційне відділення.

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Хто саме захворів – вона чи діти, загадка. Але напередодні ввечері Саша розповідала, що в її синів температура.

Саша Бо

Фото: Саша Бо / Instagram

– До мене дійшло, чому діти з температурою. Рівно тиждень тому ми робили вакцину і педіатр попереджала про це. Завтра вже має бути все добре, – писала блогерка.

Саша максимально відверта зі своєю аудиторією, а значить згодом розповість підписникам, що трапилося.

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Фото: Саша Бо

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