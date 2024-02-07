Блогерка-мільйонниця Саша Бо потрапила до лікарні. Інфлуенсерка показала фото з інфекційного відділення.
Саша Бо опинилася в лікарні
В Instagram-stories Саша оприлюднила фото з лікарняної палати. З нього зрозуміло, що вона лежить на лікарняному ліжку. Що саме сталося – невідомо. Також блогерка повідомила, що бере тривалі вихідні.
– Учора о 23:00 почалися сім кіл пекла. Я беру вихідні до кінця тижня, – написала Саша.
Також вона поставила геолокацію, з якої зрозуміло, що потрапила блогерка в інфекційне відділення.
Хто саме захворів – вона чи діти, загадка. Але напередодні ввечері Саша розповідала, що в її синів температура.
– До мене дійшло, чому діти з температурою. Рівно тиждень тому ми робили вакцину і педіатр попереджала про це. Завтра вже має бути все добре, – писала блогерка.
Саша максимально відверта зі своєю аудиторією, а значить згодом розповість підписникам, що трапилося.
Фото: Саша Бо