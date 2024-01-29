Блогерка-мільйонниця Саша Бо показалася у сльозах. Каже, вкотре згадала, що вона не всесильна мама.

Заплакана Саша Бо зізналася, що втомилася

Блогерка відверта зі своєю аудиторією, а тому не приховує, що бути багатодітною мамою нелегко, до того ж донька ще є грудною. В Instagram-stories Саша оприлюднила селфі, на якому постала у сльозах. Вона чесно зізналася, що вільного часу обмаль і що втомилася.

Блогерка сказала, що в неї немає помічників, а новонароджена донька Віра дуже чемна дівчинка і з нею не складно.

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– Просто я вже виснажена. За весь час вона не припиняючи плакала, може, три рази. З нею зовсім не складно. Складно – все одно не спати. Складно – коли болить спина і руки. Складно – не жити вільно, як раніше. Складно – сидіти вдома постійно, не працювати і не знімати так часто, як раніше, а я це дуже люблю, – зазначила Саша Бо.

Блогерка додала, що до того ж захворіла, але вона не може взяти собі лікарняний і просто лежати під ковдрою. А тому вирішила звернутися по допомогу до мами.

– Наразі я твердо розумію, що, будучи на ГВ, мені няня не допоможе. Вірочка дуже часто прикладається, і я їй у цьому не відмовляю. Вона хоче бути на моїх руках. Тому я сказала собі, що пошуком няні займуся, коли їй буде шість місяців, – поділилася Саша Бо.

Нагадаємо, Саша Бо стала мамою втретє 21 листопада. У неї є двоє синів від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом. Наразі вона одружена зі стоматологом Платоном Тарнавським.