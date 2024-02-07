Блогер-миллионник Саша Бо попала в больницу. Инфлюенсер показала фото из инфекционного отделения.

Саша Бо оказалась в больницу

В Instagram-stories Саша обнародовала фото из больничной палаты. Из него ясно, что она лежит на больничной койке. Что именно случилось — неизвестно. Также блогер сообщила, что берет длительные выходные.

— Вчера в 23:00 начались семь кругов ада. Я беру выходные до конца недели, — написала Саша.

Также она поставила геолокацию, из которой ясно, что попала блогер в инфекционное отделение.

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Кто именно заболел — она или дети, загадка. Но накануне вечером Саша рассказывала, что у ее сыновей температура.

— До меня дошло, почему дети с температурой. Ровно неделю назад мы делали вакцину и педиатр предупреждала об этом. Завтра уже должно быть все хорошо, — писала блогер.

Саша максимально откровенна со своей аудиторией, а значит со временем расскажет подписчикам, что случилось.

Фото: Саша Бо