Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво висловився про російських зірок, які замовчують війну в Україні.

В Instagram Ектор оприлюднив фото, на якому зображені Микола Басков, Філіп Кіркоров, Баста та інші артисти, які підтримують чи замовчують дії президента РФ Володимира Путіна.

Шеф-кухар сказав, що впізнаваність – відповідальність, і якщо ти зірка, то й лідер думок.

– У всі віки в державах були так звані еліти. Вчені, письменники, політики, філософи, музиканти. В наш час до цього списку додається кожен, хто має аудиторію в Instagram, YouTube тощо. Що сталося з елітою російського народу? Бояться чи не вистачає мізків зрозуміти? – написав Ектор.

Хіменес-Браво розділив російських зірок на три види.

– Перші – боягузи, які прогнулися під владу. Вони розуміють увесь жах, але мовчать. У всіх країнах світу влада – народ. Україна у 2014 році це показала на Майдані. Можете переглянути документальне кіно на Netflix. Тільки в “совку” влада – це збіговисько божевільних дідів, які бояться зайти в кабінет до Путіна. І зірки, які мають великі доходи, бояться виїхати з фашистської країни і говорити правду, – сказав шеф-кухар.

Другий вид зірок, за словами Ектора, це ті, хто публічно підтримує війну. Третій – ті, хто не має мудрості та мізків зрозуміти, що відбувається, оскільки вони просякнуті пропагандою.

За словами шеф-кухаря, всі три види об’єднує одне – вони всі будуть ізгоями та й вже ними є.

– Елітам не можна мовчати. Вони мають пояснити людям, що нападати на чужу країну, бомбити міста, ґвалтувати та вбивати мирних жителів – це повне дно цивілізації. Це скотство… Яка країна, така й еліта.., зазначив він.

Згадав Ектор і тих, хто не побоявся висловитись проти війни, за що подякував їм.