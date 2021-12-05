Український популярний співак Олег Винник, який бере участь в шоу Маска в ролі зоряного детектива, знайшов спосіб зачіпити шанувальників.

48-річний артист виклав в Instagram нові фото.

Винник позував у червоній футболці і темній куртці з цікавим принтом.

– Ви ж пам’ятаєте, який сьогодні день? День, коли ми продовжимо відгадувати, хто ховається за неймовірнимикостюмами (…) З великим нетерпінням чекаємо, – написав Винник.

Реакція користувачів

Шанувальники Винника кинулися коментувати його фото.

Фотки шикарні!

Чекаю вечора!

Ви в цьому образі просто казковий! З великим нетерпінням чекаємо, щоб насолодитися найзагадковішим шоу країни!

Ах, який красунчик!

Шикарно виглядаєте

Зазначимо, склад зіркових детективів шоу не змінювався з першого сезону. Суддями залишаються Оля Полякова, Дзідзьо, Олег Винник, Настя Каменських та Андрій Данилко. Однак, лише один з них був не тільки на боці глядачів, але й сам брав участь у шоу. Це Олег Винник, який виступив на сцені “Маски” рік тому в костюмі Кіберпанка Буйвола.

Раніше Винник скасував два свої великі концерти в Києві через стан здоров’я.

Виступи артиста у Палаці Україна, які мали відбутися 24 та 25 листопада, перенесені на весну 2022 року. Таке рішення було ухвалено у зв’язку з поганим самопочуттям артиста, яке не дасть йому змоги з’явитися на сцені перед глядачами.

Джерело: Олег Винник