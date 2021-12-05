Шикарно выглядите: Винник предстал в новом образе на съемках шоу Маска

Украинский популярный певец Олег Винник, участвующий в шоу Маска в роли звездного детектива, нашел способ задеть поклонников.

48-летний артист выложил в Instagram новые фото.

Винник позировал в красной футболке и темной куртке с интересным принтом.

– Вы же помните, какой сегодня день? День, когда мы продолжим отгадывать, кто скрывается за невероятными костюмами (…) С большим нетерпением ждем, – написал Винник.

Реакция пользователей

Поклонники Винника бросились комментировать его фото.

Фотки шикарные!

Жду вечера!

Вы в этом образе просто сказочный! С большим нетерпением ждем, чтобы насладиться самым загадочным шоу страны!

Ах, какой красавчик!

Шикарно выглядите!

Отметим, состав звездных детективов шоу не менялся с первого сезона. Судьями остаются Оля Полякова, Дзидзьо, Олег Винник, Настя Каменских и Андрей Данилко. Правда, только один из них был не только на стороне зрителей, но и сам участвовал в шоу. Это Олег Винник, выступивший на сцене Маски год назад в костюме Киберпанка Буйвола.

Ранее Олег Винник отменил два больших концерта в Киеве из-за состояния здоровья.

Выступления артиста во Дворце Украина, которые должны были состояться 24 и 25 ноября, перенесены на весну 2022 года. Такое решение было принято в связи с неважным самочувствием артиста, которое не позволяет ему появится на сцене перед зрителями.

Источник: Олег Винник