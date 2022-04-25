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Быстрее самолетов и авто: Маск хочет запустить Hyperloop в ближайшие годы

25 апреля 2022, 18:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Hyperloop
Источник: Depositphotos

Илон Маск заявил об амбициозных планах его компании The Boring Company. Миллиардер хочет запустить в эксплуатацию ветку Hyperloop длинной до 3 200 км — ею будет курсировать вакуумный поезд со скоростью до 1 200 км/ч.

О своих планах Маск рассказал в Twitter.

— В ближайшие годы Boring Co попытается построить работающий Hyperloop. С точки зрения физики это самый быстрый способ добраться из центра одного города в другой на расстояние менее 3 тыс. км. Корабль Starship SpaceX быстрее для дальних путешествий, — рассказал глава компании.

Маск пока заявил только о попытках создания вакуумного поезда. Обычно он говорит о своих планах более уверенно.

Впервые Hyperloop миллиардер предложил инвесторам еще в 2013 году. И хотя саму идею пока что реализовать не удалось, он пытается договориться с властями многих стран о создании высокоскоростной магистрали для поездов. Сейчас у Маска есть несколько наземных полигонов, где он смог разогнать капсулу до 450 км/ч.

Впрочем, ученые часто критиковали идею миллиардера. Эксперты говорят об окупаемости проекта за 20 лет, а также о высокой стоимости билетов для пассажиров.

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Теги
Hyperloop, Илон Маск
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