Илон Маск заявил об амбициозных планах его компании The Boring Company. Миллиардер хочет запустить в эксплуатацию ветку Hyperloop длинной до 3 200 км — ею будет курсировать вакуумный поезд со скоростью до 1 200 км/ч.

О своих планах Маск рассказал в Twitter.

— В ближайшие годы Boring Co попытается построить работающий Hyperloop. С точки зрения физики это самый быстрый способ добраться из центра одного города в другой на расстояние менее 3 тыс. км. Корабль Starship SpaceX быстрее для дальних путешествий, — рассказал глава компании.

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop. From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys. — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022

Маск пока заявил только о попытках создания вакуумного поезда. Обычно он говорит о своих планах более уверенно.

Впервые Hyperloop миллиардер предложил инвесторам еще в 2013 году. И хотя саму идею пока что реализовать не удалось, он пытается договориться с властями многих стран о создании высокоскоростной магистрали для поездов. Сейчас у Маска есть несколько наземных полигонов, где он смог разогнать капсулу до 450 км/ч.

Впрочем, ученые часто критиковали идею миллиардера. Эксперты говорят об окупаемости проекта за 20 лет, а также о высокой стоимости билетов для пассажиров.