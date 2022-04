Илон Маск заявил об амбициозных планах его компании The Boring Company. Миллиардер хочет запустить в эксплуатацию ветку Hyperloop длинной до 3 200 км — ею будет курсировать вакуумный поезд со скоростью до 1 200 км/ч.

О своих планах Маск рассказал в Twitter.

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop.

From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys.

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2022