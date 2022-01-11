Приходить момент, коли варто попрощатися із неактуальними речами зі свого гардеробу, адже вони не тільки є вже не модними, а й захаращують полички.
Персональний стиліст Юлія Крижалка разом із Фактами ICTV зробила розбір гардеробу. Топ зимових речей, які потрібно викинути з гардеробу у 2022 році – далі в матеріалі.
Перше – еко-шуби з дешевого хутра. Вони мають дуже дешевий вигляд і зовсім не прикрашають ваш цілісний стиль.
Слід відмовитися і від шуб неприродних відтінків. Краще інвестувати у хорошу шубу із еко-хутра природного кольору.
– Вона виглядає виграшно та більш природно. Хто полюбляє натурально хутро, то зараз на піку популярності вінтажні шуби, яким дають нове життя, – наголосила стиліст.
Розбір зимового гардеробу говорить про те, що у 2022 році слід відмовитися і від легінсів із неякісної еко-шкіри.
Светри неактуальної в’язки також слід викинути з гардеробу.
Светри з оленями та сніжинками. Натомість можна одягнути об‘ємний яскравий в’язаний светр.
Шапки з хутровими бомбонами. Натомість стильний матимуть вигляд шапки з грубою в’язкою та шапка біні.
Слід відмовитися і від пуховиків із хутром, черевиків із масивним хутром і хутрових жилетів.
Також варто викинути пальта із хутровими кишенями.
Грубі принтовані в’язані колготки – теплі так, але надто масивна в’язка надаватиме вам зайвої ваги.
– Моя рекомендація, щоб уникнути неякісних речей, з якими потрібно буде постійно боротися: не захоплюйтесь одними трендами, а підбирайте під свій власний стиль. З таким принципом вам буде простіше комплектувати свої луки та завжди мати, що одягнути, – порадила Юлія.