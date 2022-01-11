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Шуби та в’язані колготки: топ зимових речей, які потрібно викинути з гардеробу

11 Січня 2022, 11:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Юлія Крижалка Персональний і fashion-стиліст
разбор гардероба
Джерело: Pexels

Приходить момент, коли варто попрощатися із неактуальними речами зі свого гардеробу, адже вони не тільки є вже не модними, а й захаращують полички.

Персональний стиліст Юлія Крижалка разом із Фактами ICTV зробила розбір гардеробу. Топ зимових речей, які потрібно викинути з гардеробу у 2022 році – далі в матеріалі.

Перше – еко-шуби з дешевого хутра. Вони мають дуже дешевий вигляд і зовсім не прикрашають ваш цілісний стиль.

Слід відмовитися і від шуб неприродних відтінків. Краще інвестувати у хорошу шубу із еко-хутра природного кольору.

– Вона виглядає виграшно та більш природно. Хто полюбляє натурально хутро, то зараз на піку популярності вінтажні шуби, яким дають нове життя, – наголосила стиліст.

Розбір зимового гардеробу говорить про те, що у 2022 році слід відмовитися і від легінсів із неякісної еко-шкіри.

Светри неактуальної в’язки також слід викинути з гардеробу.

Светри з оленями та сніжинками. Натомість можна одягнути об‘ємний яскравий в’язаний светр.

Шапки з хутровими бомбонами. Натомість стильний матимуть вигляд шапки з грубою в’язкою та шапка біні.

Слід відмовитися і від пуховиків із хутром, черевиків із масивним хутром і хутрових жилетів.

Також варто викинути пальта із хутровими кишенями.

Грубі принтовані в’язані колготки  – теплі так, але надто масивна в’язка надаватиме вам зайвої ваги.

– Моя рекомендація, щоб уникнути неякісних речей, з якими потрібно буде постійно боротися: не захоплюйтесь одними трендами, а підбирайте під свій власний стиль. З таким принципом вам буде простіше комплектувати свої луки та завжди мати, що одягнути, – порадила Юлія.

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Теги
Мода , Стиль
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