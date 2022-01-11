Приходит момент, когда стоит проститься с неактуальными вещами из своего гардероба, ведь они не только уже не модны, но и загромождают полочки.

Персональный стилист Юлия Крыжалка вместе с Фактами ICTV сделала разбор гардероба. Топ зимних вещей, которые нужно выбросить из гардероба в 2022 году – далее в материале.

Первое – эко-шубы из дешевого меха. Они выглядят очень дешево и совсем не украшают ваш целостный стиль.

Следует отказаться и от шуб неестественных оттенков. Лучше инвестировать в хорошую шубу из эко-меха природного цвета.

— Она выглядит выигрышно и естественнее. Кто любит натуральный мех, то сейчас на пике популярности винтажные шубы, которым дают новую жизнь, — отметила стилист.

Разбор зимнего гардероба говорит о том, что в 2022 году следует отказаться и от леггинсов из некачественной эко-кожи.

Свитера неактуальной вязки также следует выбросить из гардероба.

Свитера с оленями и снежинками. Вместо этого можно одеть объемный яркий вязаный свитер.

Шапки с меховыми бомбонами. Вместе этого стильный вид имеют шапки грубой вязкой и шапки бини.

Следует отказаться и от пуховиков с мехом, ботинок с массивным мехом и меховых жилетов.

Также следует выбросить пальто с меховыми карманами.

Грубые принтованные вязаные колготки — теплые да, но слишком массивная вязка будет придавать вам лишний вес.