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Розмахував прапором та відмовився від пісні про СРСР: Пол Маккартні підтримав Україну

26 Червня 2022, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Розмахував прапором та відмовився від пісні про СРСР: Пол Маккартні підтримав Україну
Джерело: Depositphotos

Британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну під час найбільшого музичного фестивалю Великої Британії Гластонбері. Співак відмовився виконувати пісню Back in the U.S.S.R, яка перекладається як Назад у СРСР.

Сам концерт тривав майже 3 години – глядачі також оцінили підтримку зірки – зі сцени він розмахував прапором України, чим заслужив бурхливі овації публіки.

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Маккартні не лише відмовився від виконання пісні Back in the U.S.S.R, але й виключив її зі всіх своїх концертних програм.

– Було б збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Підлога не могла б з чистою совістю її вчиняти, коли Росія вчинила так багато злочинів в Україні. Ця пісня користується величезною популярністю у публіки, але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було просто ухвалити це рішення, — повідомляє джерело Daily Mail.

Гластонбері – один із найбільших музикальних фестивалів у Великій Британії. Зважаючи на дружні стосунки між нашими країнами, президент України Володимир Зеленський закликав учасників заходу розповісти світові про війну. Глава держави зазначив, що українці також хотіли б насолоджуватися свободою та влітку, проте Росія вкрала наш мир та спокій.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Війна в Україні Пол Маккартні
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