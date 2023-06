Один из основателей британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что прибег к помощи искусственного интеллект при создании последней песни коллектива.

По его словам, технология использовалась для извлечения голоса покойного Джона Леннона из старой демо, чтобы он мог закончить песню.

— Мы только что закончили, она будет выпущена в этом году, — добавил Пол.

О какой именно композиции идет речь, Маккартни не рассказал, но предположительно это песня Леннона 1978 года под названием Now And Then.

Демоверсию он получил годом ранее от вдовы Джона Йоко Оно. Это была одна из нескольких песен на кассете с надписью Для Пола, которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году.

За прошедшие годы Пол неоднократно говорил о своем желании закончить песню.