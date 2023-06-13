Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Музыка

Искусственный интеллект помог написать последнюю песню The Beatles

13 июня 2023, 14:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пол Маккартни
Источник: Depositphotos

Один из основателей британской рок-группы The Beatles Пол Маккартни рассказал, что прибег к помощи искусственного интеллект при создании последней песни коллектива.

По его словам, технология использовалась для извлечения голоса покойного Джона Леннона из старой демо, чтобы он мог закончить песню.

— Мы только что закончили, она будет выпущена в этом году, — добавил Пол.

О какой именно композиции идет речь, Маккартни не рассказал, но предположительно это песня Леннона 1978 года под названием Now And Then.

Демоверсию он получил годом ранее от вдовы Джона Йоко Оно. Это была одна из нескольких песен на кассете с надписью Для Пола, которую Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году.

За прошедшие годы Пол неоднократно говорил о своем желании закончить песню.

Читайте также:
Искусственный интеллект помог написать последнюю песню The BeatlesРазмахивал флагом и отказался от песни об СССР: Пол Маккартни поддержал Украину

Источник
BBC
Теги
The Beatles Пол Маккартни Штучний інтелект
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь