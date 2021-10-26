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Штани-кльош та високі чоботи: з чим носити кардиган

26 Жовтня 2021, 13:15 Каріна Зуєва
Штани-кльош та високі чоботи: з чим носити кардиган
Джерело: Pexels

Осінь асоціюється з теплими та затишними речами, без яких важко уявити гардероб кожної модниці. Нині саме час діставати в’язані светри та вовняні речі, які є незамінними елементами осінньо-зимового сезону.

Як і з чим носити кардиган, а також як правильно вписати його у свої аутфіти, розповіла Фактам ICTV персональний стиліст Юлія Крижалко.

Носити кардиган стиліст рекомендує в поєднанні з джинсами. Такий спосіб є класичним і ніколи не втратить своєї актуальності. Подовжений кардиган можна підперезати широким поясом.

Рекомендує звернути увагу Юлія і на актуальні штани-кльош.

– Об’ємний, подовжений кардиган (можна заміксувати щось із яскравого кольору), штани-кльош із бічними розрізами, сумка яскравого кольору – незвичайне та сміливе поєднання, – зазначила стиліст.

Поєднувати кардиган можна і з легінсами чи штанами-скінні. Як приклад, об’ємний верх (подовжений кардиган), обтислий силует низу (легінси чи джинси-скінні). Із взуття можна підібрати високі чоботи, а на верх – пальто oversize довжини міді.

Спідниця-олівець також матиме чудовий вигляд із кардиганом.

– Постійна класика: об’ємний кардиган із великими ґудзиками, спідниця-олівець до коліна, високі ковбойки та сумка-тоут, – сказала стиліст.

Класичні штани також варто взяти до уваги.

Формула для ділових аутфітів: замість жакета одягаємо об’ємний кардиган та класичні штани прямого крою. Отримуємо цікавий мікс ділового та кежуального стилів. Із взуття можуть бути чоботи на підборах чи масивні черевики на грубій підошві.

В осінньо-зимовий гардероб чудово вписуються легкі літні сукні, які можна стилізувати із теплими об’ємними кардиганами. Не варто ховати і легкі спідниці міді, бажано А-силуету чи пліссе.

– Теплі кардигани – однозначно гарна інвестиція у ваш гардероб, яка працюватиме на вас не один стильний сезон, – підсумувала Юлія.

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Теги
Мода , Стиль
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