Осень ассоциируется с теплыми и уютными вещами, без которых сложно представить гардероб каждой модницы. Сейчас самое время доставать вязанные свитера и шерстяные вещи, которые являются незаменимыми элементами осенне-зимнего сезона.

Как и с чем носить кардиган, а также как правильно его вписать в свои аутфиты, рассказала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалко.

Носить кардиган стилист рекомендует в сочетании с джинсами. Такой способ является классическим и никогда не утратит своей актуальности. Удлиненный кардиган можно подпоясать широким поясом.

Рекомендует внимание Юлия обратить и на актуальные брюки-клеш.

— Объемный, удлиненный кардиган (можно замиксовать что-то из яркого цвета), брюки-клеш с боковыми разрезами, сумка яркого цвета – необычное и смелое сочетание, — отметила стилист.

Сочетать кардиган можно и с легинсами или брюками-скинни. Как пример, объемный верх (удлиненный кардиган), обтягивающий силуэт низа (легинсы или джинсы-скинни). Из обуви можно подобрать высокие сапоги, а на верх — пальто oversize длины миди.

Юбка-карандаш также прекрасно будет смотреться с кардиганом.

— Неизменная классика: объемный кардиган с большими пуговицами, юбка-карандаш до колена, высокие ковбойки и сумка-тоут, — сказала стилист.

Классические брюки также стоит взять во внимание.

Формула для деловых аутфитов: вместо жакета одеваем объемный кардиган и классические брюки прямого кроя. Получаем интересный микс делового и кэжуального стилей. Из обуви могут быть сапоги на каблуке или массивные ботинки на грубой подошве.

В осенне-зимний гардероб отлично вписываются легкие летние платья, которые можно стилизовать с теплыми объемными кардиганами. Не стоит прятать и легкие юбки миди, желательно А-силуэта или плиссе.