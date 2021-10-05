Джинсова спідниця є у гардеробі кожної модниці. Це вже універсальна річ, актуальна протягом кількох сезонів. Однак іноді виникає запитання – із чим її правильно носити?

Факти ICTV разом з персональним стилістом Вікторією Стебловською розібралися, з чим носити джинсову спідницю, та підібрали цікаві луки, які не залишать вас байдужими.

Найшвидший та безпрограшний варіант лука з джинсовою спідницею будь-якої довжини – базова футболка. Стиліст зазначила, що вона може бути абсолютно будь-якого кольору і принту.

– Від шалено яскравих до темних. Обирайте під свій настрій, – пропонує Вікторія.

У цьому сезоні вона рекомендує звернути увагу на футболки-матроски. Образ можна завершити аксесуарами, або доповнити зверху жакетом чи жилетом. Наприклад, джинсовою курткою.

– Такий образ працюватиме в напрямку моди 90-х, що теж вже актуально протягом довгого часу, – зазначила Стебловська.

Вона наголосила, що у поєднанні речей важливий саме крій, який зробить лук більш сучасним.

Взуття може бути абсолютно різним: від кросівок до високих підборів.

– Головне – не перебільшуйте спортивний образ ще й спортивним взуттям, і навпаки. Пробуйте поєднувати різні стилі, – наголосила стиліст.

Джинсова спідниця матиме хороший вигляд у поєднанні з кроп-топом. У такому образі верхній шар необхідний для модності й актуальності.

Рекомендує стиліст звернути увагу і на блузу, яка може бути як жіночною, так і трохи інфантильною.

– Така блуза добре працюватиме із суперечливою кежуальною спідницею, що наразі є найактуальнішим стилістичним прийомом нашого часу, – поділилася Стебловська.

Можна поєднувати джинсову спідницю і з сорочкою oversize з чоловічого плеча, заправивши її трохи попереду чи випустивши поверх.

Якщо брати більш холодну пору року, тоді джинсова спідниця матиме стильний вигляд у поєднанні з м’яким светром oversize.

– Під довжину міні добре підійдуть черевики, під міді – високі чоботи зі шкіри чи глянцеві. Знову ж таки, це для того, щоб грати в образі з різними фактурами, – зазначила Вікторія.

Поверх можна надягнути об’ємну косуху, пальто, тренч або жилет.