Премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоится 23 октября в 19.00. Об этом сообщил телеканал СТБ.

Создатели шоу отметили, что это будет особый и инновационный сезон, который сможет удивить зрителей со всего мира.

— На сцену шоу выйдут украинцы, которым аплодирует весь мир, а зрители увидят невероятные, порой потрясающие таланты, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. А также уникальные номера, в которых использованы новейшие технологии, — сообщили создатели шоу.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям покажет певица Jerry Heil.

В судейских креслах вы увидите телеведущего Сергея Притулу, актрису Ксению Мишину и хореографа Евгения Кота. Более того, в составе звездного жюри появится и четвертый судья.

Еще одно судейское кресло будет принадлежать олимпийским чемпионам и звездам, благодаря которым флаг Украины поднимался на различных международных аренах.

Недавно Ксения Мишина и Евгений Кот станцевали на судейском столе на шоу Україна має талант.

Во время перерыва между съемками они решили вспомнить общее хореографическое прошлое и развлечь публику.

Ксения танцевала в обтягивающем латексном платье бордового цвета. А Евгений предстал в черном костюме, белой рубашке и кедах.