Шон Пенн захворів на Covid-19

Американський актор Шон Пенн заразився на коронавірус. Про це повідомив кінорежисер Пол Томас Андерсон зі сцени церемонії вручення нагород DGA Awards у Беверлі Гілтон.

– Шон отримав позитивний тест на Covid-19, що доволі шалено з огляду на те, що він зробив для всіх нас. Це схоже на ветерана Першої світової війни, який повертається додому та спотикається на сходинці. Так що це причина, через яку його немає тут. З ним і всіма акторами працюватиме одне задоволення, – сказав Андерсон.

Варто зазначити, що Шон Пенн виконав одну з ключових ролей у фільмі Локрична піца і був нагороджений за це нагородою в рамках кінопремії.

Раніше Шон Пенн поділився враженнями від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Актор перебував в Україні, коли Росія розпочала повномасштабну війну – 24 лютого.

Шон зазначив, що Зеленський був народжений для своєї посади, оскільки він є сміливою та гідною людиною, яка об’єднала країну.

Також Пенн висловив своє занепокоєння долею Зеленського та всієї України, а також закликав Америку зробити все для того, щоб захистити нашу країну.