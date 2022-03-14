Шон Пенн заболел Covid-19

Американский актер Шон Пенн заразился коронавирусом. Об этом сообщил кинорежиссер Пол Томас Андерсон со сцены церемонии вручения наград DGA Awards в Беверли Хилтон.

— Шон получил положительный тест на Covid-19, что довольно безумно, учитывая то, что он сделал для всех нас. Это похоже на ветерана Первой мировой войны, возвращающегося домой, спотыкающегося на ступеньке. Так что это причина, по которой его нет здесь. С ним и всеми актерами работать одно удовольствие, — сказал Андерсон.

Стоит отметить, что Шон Пенн исполнил одну из ключевых ролей в фильме Лакричная пицца и был награжден за это наградой в рамках кинопремии.

Ранее Шон Пенн поделился впечатлениями от встречи с президентом Владимиром Зеленским. Актер находился в Украине, когда Россия начала полномасштабную войну — 24 февраля.

Шон отметил, что Зеленский был рожден для своей должности, поскольку он является смелым и достойным человеком, который объединил страну.

Также Пенн выразил свою обеспокоенность судьбой Зеленского и всей Украины, а также призвал Америку сделать все для того, чтобы защитить нашу страну.