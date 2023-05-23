Американський актор Шон Пенн зіграє у фінальній частині альманаху Війна очима тварин українського режисера Мирослава Слабошпицького. Знімання відбудуться в Україні та Лос-Анджелесі влітку 2023 року.

Сам Пенн зіграє звукового продюсера, який одним із перших побачив початок війни, розв’язаної Росією.

Війна очима тварин – антологія з 9 серій, яка показує війну в Україні з точки зору різних тварин, що опинилися в епіцентрі подій. Режисер завершальної серії Слабошпицький зізнався, що дуже радий разом працювати з Пенном.

– Я в повному захваті від участі в цьому фільмі. Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором і одним із найбільших друзів України. Шон був з нами під час атаки 24 лютого і глибоко досліджує війну та Україну у своєму документальному фільмі. Його підтримка неоціненна для нас, – заявив режисер.

Продюсери антології Олег Кохан та Олексій Макухін заявили, що історії в роботі засновані на реальних подіях. Вони також раді участі в проєкт Пенна, адже він сам усвідомлює масштаби війни, з якою зіткнулися українці.

Прем’єра картини Війна очима тварин відбудеться вже взимку 2023-2024 років.

Нагадаємо, що Шон Пенн активно підтримує Україну ще з початку повномасштабного вторгнення. Документальний фільм актора показали на Берлінале 2023, де він також закликав світ дати Україні більше зброї.