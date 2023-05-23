Американский актер Шон Пенн сыграет в финальной части альманаха Война глазами животных украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого. Съемки пройдут в Украине и Лос-Анджелесе летом 2023 года.

Сам Пенн сыграет звукового продюсера, который одним из первых увидел начало войны, развязанную Россией.

Война глазами животных — антология из 9 серий, которая показывает войну в Украине с точки зрения различных животных, оказавшихся в эпицентре событий. Режиссер заключительной серии Слабошпицкий признался, что очень рад работать вместе с Пенном.

— Я в полном восторге от участия в этом фильме. Для меня большая честь – сотрудничать с невероятным актером и одним из самых больших друзей Украины. Шон был с нами во время атаки 24 февраля и глубоко исследует войну и Украину в своем документальном фильме. Его поддержка – бесценна для нас, — заявил режиссер.

Продюсеры антологии Олег Кохан и Алексей Макухин заявили, что истории в работе основаны на реальных событий. Они также рады участию в проекте Пенна, ведь он сам осознает масштабы войны, с которой столкнулись украинцы.

Премьера картины Война глазами животных состоится уже зимой 2023-2024 годов.

Напомним, что Шон Пенн активно поддерживает Украину еще с начала полномасштабного вторжения. Документальный фильм актера показали на Берлинале 2023, где он также призвал мир дать Украине больше оружия.