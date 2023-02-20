Американський актор Метт Деймон зізнався, що замислюється над створенням документального фільму про війну в Україні. Про це він заявив на Берлінському кінофестивалі, де відбулася прем’єра стрічки Поцілунок майбутнього, продюсерами якої виступив сам Метт і Бен Аффлек.

Так, на пресконференції у Деймона запитали, чи розглядає він можливість зняти фільм про війну в Україні, як зробив його колега Шон Пенн. Метт відповів, що вже вивчає потенційний проєкт.

– Я думаю, що зараз про це знімають багато чудових фільмів. Я впевнений, що в майбутньому їх буде дуже багато. Зараз у нас нічого немає… Хоча, насправді, ми вже досліджуємо потенціал, але це поки що на ранніх стадіях, – сказав Метт.

Також актор додав, що особисто він не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, проте зустрічався з першою леді Оленою Зеленською рік тому на Генасамблеї ООН.

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Варто зазначити, що на Берлінському кінофестивалі Деймон з’явився з синьо-жовтим значком на піджаку у вигляді ведмедя, який є символом заходу.

Нагадаємо, раніше в рамках 73 Берлінського кінофестивалю відбулася прем’єра документального фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) про війну в Україні.