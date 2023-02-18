Если Россия выиграет, нам всем п****ц: Шон Пенн призвал увеличить поставки оружия Украине

В рамках 73 Берлинского кинофестиваля состоялась премьера документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) о войне в Украине.

После показа состоялась традиционная пресс-конференция с участием создателей картины. На вопрос журналиста, что он сказал бы российскому диктатору Владимиру Путину, если бы встретился с ним, Пенн сказал:

— Мне вообще не интересно разговаривать с Путиным, — сказал актер, но позже описал Путина жутким мелким хулиганом и военным преступником.

Пенн сказал, что его больше интересует поддержка Украины в войне. По его мнению, увеличение вооружения Киеву неизбежно и любое промедление только затянет войну и приведет к еще большим потерям.

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Он добавил, что США должны принять “определенный уровень стыда” за то, что не помогли Украине с поставками оружия быстрее в начале полномасштабного вторжения.

Пенн считает, что Запад не может позволить себе проиграть войну в Украине.

— Если представить, что будет, если Россия выиграет, то нам всем п****ц. Прямо до смерти. Мы уже как американцы. Я могу сказать, что нам приходится принять уровень стыда за то, что мы не расширили масштабы поставок оружия, — сказал актер.

Фильм Пенна Суперсила повествует о истории первого года войны и содержит интервью с президентом Зеленским в первый день российского вторжения.

Издание Hollywood Reporter написало, что Пенн показал в фильме, как Зеленский за одну ночь из комика, в которого многие не верили, превратился в неутомимого полководца, которого знает весь мир, и который неутомимый в стремлении поддержать свой народ.