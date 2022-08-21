Скоро осінь, а значить – час задуматися про сезонний базовий гардероб. Під час його створення варто враховувати характер людини, стиль її життя, уподобання, клімат, тип фігури, особливості зовнішності та ще багато інших факторів.

Базовий гардероб потрібен для того, щоб не думати щоразу, що вдягнути, оскільки він складається з основних речей, які можна спокійно комбінувати між собою.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Анною Ткаченко розібралися, що має бути в базовому гардеробі на осінь 2022. Стиліст зазначила, що у кожного база своя, проте вона дала кілька пунктів у список речей must have, щоб орієнтуватися, без чого ваша шафа не буде повноцінною.

Зараз дивляться

Штани. В ідеалі гардероб повинен формуватися в такій пропорції: до одного низу – три-чотири верхи, оскільки до портретної зони прикута більша увага.

Найбільш універсальними вважаються однотонні штани – не обов’язково чорні. Їх варто підбирати під тип фігури: широкі палаццо чи класичні труби. Можна пограти з текстурами та обрати шкіряний низ.

Джинси – річ, без якої неможливо уявити повсякденні образи. Зараз актуальна середня та низька посадка, проте й висока з моди не вийшла. Звертайте увагу на вироби з необробленим краєм, розрізами, легкою гармошкою внизу, що надає невимушеності.

Спідниця. Не всі дівчата фанатіють від сатину та рюшиків, проте спідниця як елемент жіночності розбавляє луки зі штанами. Це може бути елегантний сатин, цупкий котон чи денім.

Сукня. Анна радить керуватися принципом – чим простіше, тим краще. Фішка в тому, щоб носити сукню в комбінаціях – із жакетом, верхнім одягом, толстовкою, светром.

– Так ви зможете використовувати її і як самостійний елемент, і у зв’язці з іншими предметами гардероба. Цю функцію виконають класична сукня сліп або варіант прямого крою, – зазначає стиліст.

Костюм. Ця річ гардероба чудова тим, що її можна розпаровувати. Від цього комбінаторні властивості досягають нескінченності. Йдеться не тільки про класичні варіанти – жакет-штани. Це стосується і спортивних комплектів – толстовки-джогери, та набору сорочка-штани з віскози чи трикотажу.

Топи. Це може бути футболка, боді, сорочка, блуза, тільник, лонгслів, водолазка, светр – те, що ви зможете поєднати в комплекти з наявними речами.

Утеплений плечовий виріб. Це жакет, блейзер, кардиган, жилет – те, що зможете одягати на топи у вересні і як другий шар під верхній одяг на більш прохолодний сезон. Вибір залежить від стилю одягу та переваг.

Верхній одяг. Найбільш оптимальний вибір – брати щось коротке (бомбер, шкіряна куртка, дута куртка) та довге (тренч, пальто). Ці речі закриють більшість щоденних потреб та функцій одягу.