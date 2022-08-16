Український дизайнер Андре Тан назвав тренди в одязі восени 2022.

Кутюр’є зазначив, що особливо актуальним цієї осені буде верхній одяг із хутра – штучного та екологічного. Слід звернути увагу на ефектні пальта та шуби.

– Подіуми показали яскраві та помітні моделі з кольорового хутра, але також більш стримані, наближені до натурального. Хутряні аксесуари та взуття, панами, вушанки, сумки – хутро прикрасило колекції Bottega Veneta, Versace та Gucci. Ці модні бренди використовували хутро для створення мініатюрних сумок, головних уборів та навіть ботильйонів, – каже Андре Тан.

Наступна модна тенденція осені 2022 – паєтки. Девіз цього тренду: жити сьогоднішнім днем ​​та брати від життя все.

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Святково виглядають сукні міді і максі, в стилі білизни і без бретелів, з довгим рукавом, асиметричним кроєм і збіркою.

Не варто відкидати і шкіряний тотал-лук. Дизайнер рекомендує одягнутися у шкіру з ніг до голови.

– Великі fashion-бренди вирішили полегшити нам завдання та показали на подіумі стильні костюми зі спідницею, брюками та шортами, які легко інтегрувати у свій гардероб, – зазначає кутюр’є.

Актуальна восени й довжина міні – естетика нульових. Андре Тан рекомендує звернути увагу на короткі спідниці із низькою посадкою. Це можуть бути моделі із джинси, шкіри чи тонкого трикотажу, вовни.