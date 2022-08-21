Скоро осень, а значит — время задуматься о сезонном базовом гардеробе. При его создании следует учитывать характер человека, стиль его жизни, предпочтения, климат, тип фигуры, особенности внешности и еще много других факторов.

Базовый гардероб нужен для того, чтобы не думать каждый раз, что надеть, поскольку он состоит из основных вещей, которые спокойно можно комбинировать между собой.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Анной Ткаченко разобрались, что должно быть в базовом гардеробе на осень 2022. Стилист отметила, что у каждого база своя, однако она дала несколько пунктов в список вещей must have, чтобы ориентироваться, без чего ваш шкаф не будет полноценным.

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Штаны. В идеале гардероб должен формироваться в такой пропорции: к одному низу — три-четыре верха, поскольку к портретной зоне приковано большее внимание.

Наиболее универсальными считаются однотонные брюки — не обязательно черные. Их следует подбирать под тип фигуры: широкие палаццо или классические трубы. Можно поиграть с текстурами и выбрать кожаный низ.

Джинсы — вещь, без которой невозможно вообразить повседневные образы. Сейчас актуальна средняя и низкая посадка, при том что высокая никуда из моды не уходила. Обращайте внимание на изделия с необработанным краем, разрезами, легкой гармошкой внизу, что придает непринужденности.

Юбка. Не все девушки фанатеют от сатина и рюшиков, однако юбка как элемент женственности разбавляет брючные луки. Это может быть элегантный сатин, плотный котон или деним.

Платье. Анна советует руководствоваться принципом — чем проще, тем лучше. Фишка в том, чтобы носить платье в комбинациях – с жакетом, верхней одеждой, толстовкой, свитером.

— Таким образом вы сможете использовать его и как самостоятельный элемент, и в связке с другими предметами гардероба. Эту функцию выполнят классическое платье слеп или вариант прямого кроя, — отмечает стилист.

Костюм. Эта вещь гардероба прекрасна тем, что ее можно распаривать. От этого комбинаторные свойства достигают бесконечности. Речь не только о брючных вариантах жакет-штаны. Это касается и спортивных комплектов — толстовки-джогеры, и набора рубашка-брюки из вискозы или трикотажа.

Топы. Это может быть футболка, боди, рубашка, блуза, тельняшка, лонгслив, водолазка, свитер – то, что вы сможете соединить в комплекты с уже существующими вещами.

Утепленное плечевое изделие. Это жакет, блейзер, кардиган, жилетка – то, что сможете надевать на топы в сентябре и как второй слой под верхнюю одежду на более прохладный сезон. Выбор зависит от стиля одежды и предпочтений.

Верхняя одежда. Наиболее оптимальный выбор – брать что-то короткое (бомбер, кожаная куртка, дутая куртка) и длинное (тренч, пальто). Эти вещи закроют большинство ежедневных потребностей и функций одежды.