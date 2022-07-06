Актор Тарас Цимбалюк відреагував на заяву Генштабу з контролю переміщення військовозобов’язаних та пояснив, чому чоловіків, які не у ЗСУ, потрібно випускати за кордон.

Зірка серіалу Кріпосна запропонував випускати за кордон чоловіків, які не перебувають на службі, щоб не допустити розпаду українських сімей.

– Наші люди зараз у всьому світі. Більшість не за власним бажанням, м’яко кажучи. Все частіше чую від оточуючих історію про “виставку” наших жінок за кордоном, які 3-4 місяці без своїх чоловіків. Звичайно, у всіх все індивідуально, але через таке багато сімей перестають існувати як одне ціле, – написав він в Instagram.

Каже, чоловіків не з ЗСУ варто випускати за кордон до сімей хоча б на обмежений термін – 1-2 тижні.

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Також він додав, що багато чоловіків, які до повномасштабної війни заробляли гроші не лише для сім’ї, а й для України за кордоном, зараз сидять удома. Припускає, що можна врегулювати режим виїзду та повернення під час обставин воєнного часу.

– Є чоловіки, які справді потрібні українській армії, ЗСУ, оскільки більше користі нашій державі у цей тяжкий час вони можуть принести саме взявши до рук зброю. У них є бажання, військова освіта, досвід та навички. Але це стосується не всіх. Я тут зараз не збираюся зайвий раз відстоювати інтереси, наприклад, культурно-інформаційного фронту та наголошувати на його силі, або ставити за приклад масу сфер, які зараз підтримують економіку на плаву. І цим людям 100% не місце на передовій, – наголосив Тарас.

Актор додав, вважає ще дивнішим рішення закрити чоловіків за своїми населеними пунктами (за пропискою) і випускати лише з дозволу військкомату.

Зазначимо, нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що під час війни призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть виїжджати з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорить на нараді таке рішення Генштабу ЗСУ.