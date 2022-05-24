Український актор Тарас Цимбалюк назвав російських колег, у яких розчарувався. До списку актора потрапили й українки, які мешкають у РФ.

На початку повномасштабної війни Цимбалюк записав емоційне відеозвернення до колег із Росії. Проте каже, що пропаганда в них зробила свою справу.

– Антон Батирьов та плеяда всіх тих людей, які фігурували в українських серіалах – Діма Пчела, Толя Руденко. Це все ті люди, які начхали на ту країну, яка зробила їх зірками… Усі їхні Мальдіви, машини, Rolex – все витягнуте з України. Ну хоча б промовчіть, але вони почали писати: Я росіянин, я пишаюся цим, – зазначив Тарас.

Відзначив Цимбалюк і акторку Євгенію Лозу, яка народилася на Луганщині.

Зараз дивляться

– Женя написала, що в неї дуже хвора мати і вона не хоче ризикувати. Але ризикувати в чому? Діма Пчела писав, що вони не мовчать і ходять на мітинги, проте жодного поста в нього немає… Ну, як малі діти, – сказав актор.

Висловився Тарас і по тих українців, які живуть у РФ і строять там кар’єру.

– Тих, хто розчарував – безліч. Таких, як Регіна Тодоренко… Усі вони розчарували. Люди мовчать, в них усе класно. Твою рідну Одесу бомблять, а в тебе все чудово. Дивно, дуже дивно, – наголосив артист.

Проте є й ті, хто здивував, наприклад, Михайло Пшеничний, який тривалий час знімався в Москві. Наразі він виїхав із РФ, займається волонтерською діяльністю та не мовчить. Також виділив Катерину Кузнєцову.

Фото: Тарас Цимбалюк