Актер Тарас Цымбалюк отреагировал на заявление Генштаба по контролю перемещения военнообязанных и объяснил, почему мужчин, которые не в ВСУ, нужно выпускать за границу.

Звезда сериала Крепостная предложил выпускать за границу мужчин, не состоящих на службе, чтобы не допустить распада украинских семей.

— Наши люди сейчас по всему миру. Большинство не по собственному желанию, мягко говоря. Все чаще слышу от окружающих историю о “выставке” наших женщин за границей, которые 3-4 месяца находятся без своих мужчин. Конечно, у всех все индивидуально, но из-за подобного много семей перестают существовать как одно целое, — написал он в Instagram.

Говорит, мужчин не с ВСУ стоит выпускать за границу к семьям хотя бы на ограниченный срок — 1-2 недели.

Сейчас смотрят

Также он добавил, что множество мужчин, которые до полномасштабной войны зарабатывали деньги не только для семьи, но и для Украины за границей, сейчас сидят дома. Предполагает, что можно урегулировать режим выезда и возвращение во время обстоятельств военного времени.

— Есть мужчины, которые действительно нужны украинской армии, ВСУ, поскольку больше пользы нашему государству в это тяжелое время они могут принести именно взяв в руки оружие. У них есть желания, военное образование, опыт и навыки. Но это касается далеко не всех. Я здесь сейчас не собираюсь лишний раз отстаивать интересы, например, культурно-информационного фронта и подчеркивать его силу, или ставить в пример массу сфер, сейчас поддерживающих экономику на плаву. И этим людям 100% не место на передовой, — отметил Тарас.

Актер добавил, считает еще более странным решение закрыть мужчин по своим населенным пунктам (по прописке) и выпускать только с разрешения военкомата.

Отметим, недавно в Генштабе ВСУ заявили, что во время войны призывники, военнообязанные и резервисты не могут выезжать с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудит на совещании такое решение Генштаба ВСУ.