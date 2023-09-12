Телеведуча Катерина Осадча вважає, що українське суспільство має відновити можливість гуртуватися та перш за все протистояти зовнішньому ворогу. Так вона прокоментувала репутаційний скандал, що склався довкола її чоловіка Юрія Горбунова.

Осадча зазначила, що після критики шоумен опублікував інтервʼю, де розʼяснив свою позицію, проте його подивився дуже малий відсоток людей порівняно з тим, скільки негативу було висловлено.

– На жаль, пояснення нікому не потрібні. Наприклад, після цієї історії ще 52 фільми отримали фінансування, але далі вже ніхто не став розбиратись. Ніхто не шукає правди, не шукає притягнення до відповідальності тих, хто дійсно винен, усі мислять ситуативно.

На думку Катерини Осадчої, люди зараз нетерпимі та можуть завдавати одне одному образ.

Зараз дивляться

– Після критики на свою адресу я прийшла лише до одного висновку: люди, які нікого не втрачали, не можуть забрати шанс на допомогу в тих, кому вона потрібна. Саме тому я буду продовжувати робити свою справу.

Нагадаємо, влітку навколо Юрія Горбунова розгорівся скандал через виділення 33,6 млн грн з держбюджету на 24-серійний серіал СМТ Інгулець. Згодом, через негативну реакцію суспільства, телеведучий заявив про відмову від державного фінансування.

Фото: Катерина Осадча