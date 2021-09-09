Українська телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк поділилася враженнями від концерту російського гурту Мумій Троль. Артистка зізналася, що не обійшлося без пригод та інциденту з п’яною фанаткою.

Концерт Мумій Троля відбувся 8 вересня під Києвом. Леся Нікітюк не змогла пропустити таку подію та вирушила на виступ зі своїми друзями, проте їй зіпсувала настрій одна з глядачок.

– Іллюша (соліст Мумій Троль, – Ред.) чудовий чоловік. Сьогодні він запалив. Не обійшлося без п’яної фанатки, яка мене відштовхнула та сказала: пішла геть звідси, тварюко. Та я не образилась, штовхнула її у відповідь і пішла собі, – сказала телеведуча.

Нікітюк наголосила, що на таких заходах – це звичайна практика.

– Чесно кажучи, це нормальна практика. Завжди знайдеться людина, яка спаплюжить свою сім’ю, себе, концерт, країну та не тільки. Я не ображаюся, але спина трохи болить, – зазначила Леся.

Раніше Леся Нікітюк поділилася серією відвертих знімків. Телеведуча опублікувала чорно-білі фото, на яких постала на тлі Атлантичного океану в купальнику.

Шанувальники артистки прийшли в захват і засипали її компліментами, зазначивши, що у Лесі гарна фігура.