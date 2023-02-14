Лідер рок-гурту O. Torvald Євген Галич емоційно висловився про російську музику в українських топах прослуховувань.

В Instagram-stories Женя оприлюднив новину про те, що російська співачка Інстасамка пожертвувала на армію РФ чималу суму – 900 тис. рублів (майже 300 тис. грн). При цьому її продовжують слухати в Україні, що можна побачити в чартах Apple Music.

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– Ну що ви, підлітки? Наслухалися? У кого з вас тато, брат, хлопець на фронті? Розкажіть їм про музику поза політикою… Скільки потрібно зруйнованих міст, загиблих українців, знищених життів, щоб дійшло до кожного? Або музика все ще поза політикою? – наголосив Женя.

Музикант показав страшні кадри повномасштабної війни, зазначивши, що завдяки таким прослуховуванням спонсорується армія країни-агресора.

– Ось, бл**ь, ваші прослуховування і перші місця. Будете слухати – візуалізуйте, – сказав Галич.

Він додав, що підліткам потрібно забороняти слухати таке і не боятися робити зауваження з цього приводу.

– Тільки жорстка заборона. Батьки, зверніть увагу. Люди, не соромтеся робити зауваження, не бійтеся. Хлопці на фронті не бояться, – підсумував артист.

Варто зазначити, що кожне прослуховування російської музики на стрімінгових платформах – гроші, які отримує РФ. Вони, зокрема, йдуть і на ракети, які країна-агресор пускає по українських містах.