Лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич эмоционально высказался о русской музыке в украинских топах прослушиваний.

В Instagram-stories Женя обнародовал новость о том, что российская певица Инстасамка пожертвовала на армию РФ немалую сумму — 900 тыс. рублей (почти 300 тыс. грн). При этом ее продолжают слушать в Украине, что можно увидеть в чартах Apple Music.

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— Ну что вы, подростки? Наслушались? У кого из вас папа, брат, парень на фронте? Расскажите им про музыку вне политики… Сколько нужно разрушенных городов, погибших украинцев, уничтоженных жизней, чтобы дошло до каждого? Или музыка все еще вне политики? — подчеркнул Женя.

Музыкант показал страшные кадры полномасштабной войны, подчеркнув, что благодаря таким прослушиваниям спонсируется армия страныы-агрессора.

— Вот, бл**ь, ваши прослушивания и первые места. Будете слушать — визуализируйте, — сказал Галич.

Он добавил, что подросткам нужно запрещать слушать такое и не бояться делать замечания по этому поводу.

— Только жесткий запрет. Родители, обратите внимание. Люди, не стесняйтесь делать замечания, не бойтесь. Парни на фронте не боятся, — подытожил артист.

Стоит отметить, что каждое прослушивание русской музыки на стриминговых платформах — деньги, которые получает РФ. Они, в том числе, идут и на ракеты, которые страна-агрессор пускает по украинским городам.