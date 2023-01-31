Ведучий Андрій Бєдняков висловився щодо людей, які продовжують слухати російську музику.

Так, шоумен їхав у таксі, в якому водій включав йому пісні країни-агресорки. Бєдняков не розуміє, що має статися, щоб люди перестали це робити.

– Їду з таксистом, в якого грає російська музика. Хлопцеві років 25-30. Я не знаю, що ще має статися, щоби щось у голові запрацювало, – зазначив Андрій.

Поцікавився у водія, чому він це робить, на що той відповів: – Мені не подобається сучасна українська музика.

Зараз дивляться – Моя думка: хочеш слухати – слухай сам, удома, не з клієнтами! Приклад. Я любив поспівати Руки вверх. Але потім Сергій Жуков вирішив поспівати у Лужниках на z-концерті. З того часу Сергій Жуков ніколи не з’явиться в моєму телефоні або в машині. Так само не слухаю і тих, хто мовчить про війну, – сказав Бєдняков. Додає, що вже не говорить про те, що кожне прослуховування на стримінгових платформах – гроші, які отримує РФ. Вони також у тому числі йдуть і на ракети, що країна-агресорка пускає по українським містам. Читайте також: Спонсоруєте ворога! Злата Огнєвіч присоромила тих, хто продовжує слухати російську музику

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