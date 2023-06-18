Багато представниць прекрасної половини людства люблять носити спідниці, тому що це гарно й жіночно. Деяких жінок до такого одягу зобов’язує дрес-код на роботі. У будь-якому разі, практично кожна стикалася з такою проблемою, коли спідниця починає підніматися вгору під час руху. Що робити, щоб спідниця не піднімалася під час ходьби – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чому спідниця піднімається під час ходьби

Коли вам постійно доводиться смикати спідницю донизу, то, швидше за все, ви просто неправильно підібрали розмір. Зрозуміти, що вам загрожують такі незручності, можна на етапі першої примірки. Спробуйте широко зробити крок, якщо утворилася велика кількість складок, то спідниця вам не підходить.

Також це може відбуватися через невідповідність фасону і тканини, або через особливості анатомії. Через різницю в об’ємі стегон і талії спідниця починає повзти вгору.

Відсутність підкладки при занадто щільній основній тканині з підвищеною фактурністю також може бути причиною того, що спідниця буквально підіймається по ногах. Або ж у вашої спідниці просто неякісна підкладка чи основна тканина.

Але найчастіше спідниця починає повзти вгору через статичну електрику, яка виникає внаслідок тертя тканини об шкіру. Через це спідниця прилипає до тіла і починає підніматися.

Спідниця піднімається під час ходьби: що робити

Така проблема, як правило, відбувається з вузькими видами спідниць – спідницею-олівцем або мініспідницею, які найчастіше пошиті з шовку, шифону, синтетики чи вовни. Справа в тому, що ці види тканини найбільш схильні до дії статичної електрики.

Якщо у вас немає спеціального антистатика під рукою, то можна скористатися такими хитрощами.

Лак для волосся

Візьміть звичайний лак для волосся і рівномірно розпорошіть на спідницю, попередньо вивернувши її на зворотний бік. Тримати флакон потрібно на відстані 30 см від елемента гардеробу.

Шкіряне взуття

Тут все просто – поєднуйте спідницю зі шкіряним взуттям, адже цей матеріал перешкоджає накопиченню статичної електрики.

Металевий тремпель

Візьміть тремпель із металу і проведіть по ньому спідницею. Важливо попередньо вивернути цей елемент одягу навиворіт.

Домашній антистатик

Якщо ви не маєте ані лаку, ані спеціального антистатика, його можна приготувати самостійно. Візьміть кондиціонер для білизни, воду та змішайте у співвідношенні 1:30. Після цього необхідно нанести засіб на тканину – і ваша спідниця не підніматиметься при ходьбі.

Англійська шпилька

Ну, й, мабуть, найпростіший спосіб – це скористатися звичайною англійською шпилькою. Її потрібно прикріпити до ярлика, розташованого з внутрішнього боку предмета одягу. Металевий предмет перешкоджатиме накопиченню електричного заряду.

Обирайте спідниці із розрізом

Щоб не переживати, що спідниця може почати підніматися під час ходьби, варто віддавати перевагу моделям із розрізом. Так за руху та широкого кроку тканина на вас не збиратиметься складками.

До речі, якщо ви ще не поповнили свій гардероб, то Факти ICTV писали, що обов’язково має бути у шафі кожної модниці цього літа.