Многие представительницы прекрасной половины человечества любят носить юбки, потому что это красимо и женственно. Некоторых женщин к такой одежде обязывает дресс-код на работе. В любой случае, практически каждая сталкивалась с такой проблемой, когда юбка начинает подниматься при движении. Что делать, чтобы юбка не поднималась при ходьбе — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему юбка приподнимается при ходьбе

Когда вам то и дело приходится одергивать юбку к низу, то, вероятнее всего, вы просто неправильно подобрали размер. Понять, что вам грозят такие неудобства, можно на этапе первой примерки. Попробуйте широко шагнуть, если при этом образовалось большое количество складок, то юбка вам не подходит.

Также это может происходить из-за несоответствия фасона и ткани или же из-за особенности анатомии. По причине различия в объеме бедер и талии юбка начинает ползти вверх.

Отсутствие подкладки при слишком плотной основной ткани с повышенной фактурностью также может быть причиной того, что юбка буквально взбирается по ногам. Либо же у вашей юбки попросту некачественная подкладка или основная ткань.

Но чаще всего юбка начинает ползти вверх из-за статического электричества, которое возникает вследствие трения ткани о кожу. Из-за этого юбка прилипает к телу и начинает подниматься.

Юбка поднимается при ходьбе: что делать

Такая проблема, как правило, происходит с узкими видами юбок — юбкой-карандаш или мини-юбкой, которые чаще всего выполнены из шелка, шифона, синтетики или шерсти. Дело в том, что эти виды ткани наиболее подвержены действию статического электричества.

Если у вас нет специального антистатика под рукой, то можно воспользоваться следующими хитростями:

Лак для волос

Возьмите обычный лак для волос и равномерно распылите на юбку, предварительно вывернув ее на изнаночную сторону. При этом держать флакон нужно на расстоянии 30 см от элемента гардероба.

Кожаная обувь

Тут все просто — сочетайте юбку с кожаной обувью, так как этот материал препятствует накоплению статического электричества.

Металический тремпель

Возьмите тремпель, сделанный из металла и проведите по нему юбкой. Важно предварительно вывернуть этот элемент одежды наизнанку.

Домашний антистатик

Если у вас нет ни лака, ни специального антистатика, его можно приготовить самостоятельно. Возьмите кондиционер для белья, воду и смешайте в соотношении 1:30. После этого нанести средство на ткань — и ваша юбка не будет подниматься при ходьбе.

Английская булавка

Ну, и, пожалуй, самый простой способ, это воспользоваться обычной английской булавкой. Ее нужно прикрепить к ярлычку, расположенному с внутренней стороны предмета одежды. Металлический предмет будет препятствовать накоплению электрического заряда.

Выбирайте юбки с разрезом

Для того чтобы не переживать, что юбка может начать подниматься при ходьбе, стоит выбирать модели с разрезом. Так при движении и широком шаге ткань на вас не будет собираться складками.

К слову, если вы еще не пополнили свой гардероб, то Факты ICTV писали, что обязательно должно быть в шкафу каждой модницы этим летом.