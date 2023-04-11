Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та прикрас, які складають капсулу в той чи інший період, залежно від сезону року. Він має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою. Базовий гардероб на літо 2023: що має бути у капсулі – читайте в матеріалі.
Базовий гардероб на літо 2023: як правильно поєднувати одяг – пояснює стиліст
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За словами стиліста Оксани Шевчук, літній гардероб потрібно підбирати виважено та ретельно. Влітку особливо важливо, щоб топів, шортів та сорочок було в гардеробі достатньо. Адже саме влітку нас переслідують спека, піт та часте прання.
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Не так важлива сама річ, як варіанти її стилізації в образі. То ж пробуйте нові незвичні комбінації, які пропонує нам сучасна мода і знаходьте свої улюблені та комфортні формули образів.
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У цьому сезоні популярністю користуватимуться: екстремальне міні, високі ботфорти, джинси-кльош, прості футболки та майки, а також чоловічі сорочки й піджаки, улюблені туфлі Мері Джейн і незмінне плетене відерко, куплене на звичайному продуктовому ринку. Ця сумка прекрасно вписувалась як і у вечірні образи, так і до пальт.
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Кольори, які вважаються базовими, повинні бути не кричущими, гармонійними та ніжними. Наприклад:
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- чорний;
- сірий;
- бежевий;
- білий;
- коричневий;
- синій;
- молочний.
Головні тренди сезону літо 2023:
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- великі кишені;
- мереживо;
- одяг в стилі гранж;
- асиметрія;
- денім;
- срібні елементи;
- драпірування.
Речі, які входять у базовий гардероб на літо 2023:
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- трикотажний костюм;
- сорочка;
- 3 футболки;
- шорти;
- 3-4 топи;
- 2 пари джинсів світлих кольорів;
- кілька штанів кльош;
- піджак;
- джинсова сорочка або шкірянка (на вибір);
- 2-3 сумочки;
- штани-палаццо;
- 3-5 суконь;
- спідниця;
- водолазка;
- стильні аксесуари на ваш смак;
- босоніжки;
- легкі кросівки;
- туфлі або лофери.
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До цього списку, за словами експерта, можна додати светр, легінси, міді сукню, балетки, окуляри, гольф, довгу джинсову спідницю, штани-карго, сукню-комбінацію, шовкову хустину, в’язаний жилет, універсальний пояс, черевики з довгим носком та класичну сумочку через плече.
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