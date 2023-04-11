Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та прикрас, які складають капсулу в той чи інший період, залежно від сезону року. Він має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою. Базовий гардероб на літо 2023: що має бути у капсулі – читайте в матеріалі.

Базовий гардероб на літо 2023: як правильно поєднувати одяг – пояснює стиліст

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За словами стиліста Оксани Шевчук, літній гардероб потрібно підбирати виважено та ретельно. Влітку особливо важливо, щоб топів, шортів та сорочок було в гардеробі достатньо. Адже саме влітку нас переслідують спека, піт та часте прання.

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Не так важлива сама річ, як варіанти її стилізації в образі. То ж пробуйте нові незвичні комбінації, які пропонує нам сучасна мода і знаходьте свої улюблені та комфортні формули образів.

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У цьому сезоні популярністю користуватимуться: екстремальне міні, високі ботфорти, джинси-кльош, прості футболки та майки, а також чоловічі сорочки й піджаки, улюблені туфлі Мері Джейн і незмінне плетене відерко, куплене на звичайному продуктовому ринку. Ця сумка прекрасно вписувалась як і у вечірні образи, так і до пальт.

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Кольори, які вважаються базовими, повинні бути не кричущими, гармонійними та ніжними. Наприклад:

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чорний;

сірий;

бежевий;

білий;

коричневий;

синій;

молочний.

Головні тренди сезону літо 2023:

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великі кишені;

мереживо;

одяг в стилі гранж;

асиметрія;

денім;

срібні елементи;

драпірування.

Речі, які входять у базовий гардероб на літо 2023:

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трикотажний костюм;

сорочка;

3 футболки;

шорти;

3-4 топи;

2 пари джинсів світлих кольорів;

кілька штанів кльош;

піджак;

джинсова сорочка або шкірянка (на вибір);

2-3 сумочки;

штани-палаццо;

3-5 суконь;

спідниця;

водолазка;

стильні аксесуари на ваш смак;

босоніжки;

легкі кросівки;

туфлі або лофери.

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До цього списку, за словами експерта, можна додати светр, легінси, міді сукню, балетки, окуляри, гольф, довгу джинсову спідницю, штани-карго, сукню-комбінацію, шовкову хустину, в’язаний жилет, універсальний пояс, черевики з довгим носком та класичну сумочку через плече.