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Мода

Базовий гардероб на літо 2023: що має бути у шафі кожної модниці – пояснює стиліст

11 Квітня 2023, 18:49
Анна Голішевська Редакторка сайту
Капсульний гардероб
Джерело: Unsplash

Базовий гардероб – це певна кількість одягу, взуття та прикрас, які складають капсулу в той чи інший період, залежно від сезону року. Він має бути універсальним, зручним та легко комбінуватися між собою. Базовий гардероб на літо 2023: що має бути у капсулі – читайте в матеріалі.

Базовий гардероб на літо 2023: як правильно поєднувати одяг – пояснює стиліст

 

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Допис, поширений СТИЛЬ & МОДА ???????? (@less_is_best_fashion)

За словами стиліста Оксани Шевчук, літній гардероб потрібно підбирати виважено та ретельно. Влітку особливо важливо, щоб топів, шортів та сорочок було в гардеробі достатньо. Адже саме влітку нас переслідують спека, піт та часте прання.

Не так важлива сама річ, як варіанти її стилізації в образі. То ж пробуйте нові незвичні комбінації, які пропонує нам сучасна мода і знаходьте свої улюблені та комфортні формули образів.

 

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У цьому сезоні популярністю користуватимуться: екстремальне міні, високі ботфорти, джинси-кльош, прості футболки та майки, а також чоловічі сорочки й піджаки, улюблені туфлі Мері Джейн і незмінне плетене відерко, куплене на звичайному продуктовому ринку. Ця сумка прекрасно вписувалась як і у вечірні образи, так і до пальт.

 

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Допис, поширений VeraSemik (@verasemik)

Кольори, які вважаються базовими, повинні бути не кричущими, гармонійними та ніжними. Наприклад:

  • чорний;
  • сірий;
  • бежевий;
  • білий;
  • коричневий;
  • синій;
  • молочний.

Головні тренди сезону літо 2023:

 

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Допис, поширений Aga (former: simple.effortless.life) (@simple_effortless_life)

  • великі кишені;
  • мереживо;
  • одяг в стилі гранж;
  • асиметрія;
  • денім;
  • срібні елементи;
  • драпірування.

Речі, які входять у базовий гардероб на літо 2023:

 

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Допис, поширений Daria (@thesoftflair)

  • трикотажний костюм;
  • сорочка;
  • 3 футболки;
  • шорти;
  • 3-4 топи;
  • 2 пари джинсів світлих кольорів;
  • кілька штанів кльош;
  • піджак;
  • джинсова сорочка або шкірянка (на вибір);
  • 2-3 сумочки;
  • штани-палаццо;
  • 3-5 суконь;
  • спідниця;
  • водолазка;
  • стильні аксесуари на ваш смак;
  • босоніжки;
  • легкі кросівки;
  • туфлі або лофери.

 

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Допис, поширений Kasia (@kateannsimplicity)

До цього списку, за словами експерта, можна додати светр, легінси, міді сукню, балетки, окуляри, гольф, довгу джинсову спідницю, штани-карго, сукню-комбінацію, шовкову хустину, в’язаний жилет, універсальний пояс, черевики з довгим носком та класичну сумочку через плече.

 

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Допис, поширений користувачем @monikk__a

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Теги
Взуття літо Мода модні тренди Одяг Стиль
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