После начала полномасштабной войны украинцы стали принципиально отказываться от русскоязычного контента.

В книжных магазинах увеличивается количество книг с украинским переводом, а мировые провайдеры создают украинский дубляж для своих фильмов и сериалов.

Топ-10 фильмов от Netflix с украинской озвучкой — в материале Фактов ICTV.

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День “Да”

Торресы — счастливые супруги, воспитывающие трех замечательных детей Кэти, Нандо и Лайлу. Они считают себя строгими, но справедливыми родителями.

Когда супруги замечают, что их дети становятся холодными и равнодушными личностями, они решают изменить подход к воспитанию.

Эллисон и Карлос Торрес установили правила, по которым в ближайшие 24 часа говорят Да на любое предложение детей.

Комедия, насыщенная шутками и веселыми моментами, станет отличной лентой для вечернего просмотра.

Армия воров

Лента от режиссера Зака Снайдера уже больше года доступна в украинском переводе.

Фильм является приквелом к зомби-боевику Армия мертвецов, вышедшему на украинском языке в мае 2021 года. Сюжет построен вокруг серии ограблений таинственных сейфов, за которыми охотится группа похитителей во главе с Гвенделин и Гансом Вагнером.

Попытки кражи происходят прямо во время нападения зомби. Закрученный и интересный сюжет, эстетическая картинка и легкие нотки юмора — все это присутствует в ленте Армия воров.

Пара на праздники

Романтическая американская лента от режиссера Джона Уайтселла. Сюжет строится вокруг истории двух энтузиастов, которых объединила нелюбовь к праздникам.

Пара убеждена, что сможет поддерживать платонические отношения без романтических намеков круглый год. Однако чувства и проведенное вместе время решают за них.

Женщина в окне

Анна Фокс страдает агорафобией — страхом открытого пространства. Целыми днями женщина проводит дома, поэтому имеет странное хобби — наблюдать за соседями через окно.

В один из вечеров Анна становится свидетельницей убийства, однако полиция не верит женщине, поэтому она начинает собственное расследование.

Психологический триллер наполнен интересными сюжетными линиями и неожиданными сюжетными поворотами.

Будка поцелуев

Подростковая романтическая комедия от режиссера Винса Марчелло. В основу сюжета положена история любви двух друзей, которые общаются с детства.

Фильм — классическая американская комедия, наполненная типичными подростковыми проблемами. Первая любовь, разбитое сердце, дружба и буллинг — все это есть в сюжете Будки поцелуев.

Энола Холмс

Новая экранизация истории Артура Конана Дойля о Шерлоке Холмсе.

В этом фильме главной героиней становится младшая сестра известного детектива Энола, которая ищет свою мать в викторианском Лондоне.

Интересно, что Шерлок и его старший брат Майкрофт тоже появляются в ленте, однако распутывать главную сюжетную тайну приходится их сестре.

Самая счастливая девушка на свете

Идеальная нью-йоркская жизнь писательницы дает трещину, когда документальный фильм о реальном преступлении заставляет ее заново пережить страшные события, произошедшие с нею в школе.

Кроме того, украинка Мила Кунис играет в этой напряженной драме главную роль. Лента снята по мотивам бестселлера Джессики Кнолл, которая также стала и автором сценария.

Не спать

На Земле случается таинственная катастрофа, которая лишает людей возможности засыпать. Кроме того, вся земная электроника вышла из строя.

В центре сюжета бывшая военнослужащая Джил, которая пытается спасти дочь. Ребенок Джил — единственный среди всех может засыпать, к тому же у девочки открываются таинственные сверхъестественные силы.

У ленты закрученный сюжет, она наполнена приключениями и интересными поворотами.

Не смотрите вверх

Американская комедия в жанре политической сатиры от режиссера Адама Мак-Кея. В главных ролях Дженнифер Лоренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип и другие.

Фильм рассказывает историю двух астрономов, которые обнаружили комету, приближающуюся к Земле. Они пытаются предупредить человечество об опасности, которая движется к Земле и может уничтожить планету. Однако люди заняты только собой, поэтому им наплевать.

Загадочное убийство

Женатые герои Адама Сэндлера и Дженифер Энистон попадают впросак. Они отправились в романтическое путешествие на яхте, однако отдых превращается в кровавую резню.

Теперь полицейский Нью-Йорка и его жена-парикмахерша пытаются раскрыть загадочное убийство на борту яхты миллиардера.