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Netflix випустив трейлер екранізації На Західному фронті без змін

20 Жовтня 2022, 18:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
На Західному фронті без змін

Netflix показав трейлер кіноадаптації роману На Західному фронті без змін Еріха Марії Ремарка. Картину називають найдорожчим німецьким фільмом в історії.

Режисером фільму На Західному фронті без змін став Едвард Бергер.

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У фільмі зіграли Фелікс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хілмер, Едін Хасановіц, Даніель Брюль, Девід Штрісов та багато інших.

Фільм уже висунули на премію Оскар від Німеччини, критики прогнозують йому успіх.

Переглянути фільм На Західному фронті без змін на Netflix можна буде вже 28 жовтня.

Фільм Едварда Бергера буде вже третьою екранізацією роману На Західному фронті без змін. Першу версію зняли в 1930 році у США – картина отримала два Оскара (за найкращу режисуру та найкращий фільм). Другу версію екранізували у 1979 році – вона отримала Еммі та Золотий глобус.

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