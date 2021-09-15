Восени кожна дівчина прагне оновити свій гардероб, щоб слідувати модним трендам та мати стильний зовнішній вигляд.

У цьому сезоні популярними є утеплені піджаки, сорочки-куртки, теплі светри з гострими комірцями та брюки-кльош. Вікна-новини розібралися у всіх трендах осені 2021 та дізналися, як носити старі фасони по-новому.

Востаннє кльош був модним у 70-х. Але зараз він повертається, і це не може не тішити більшість жінок.

Модниця Світлана каже, що у таких брюках відразу хочеться танцювати, оскільки вони нагадують молодість.

У прохолодний осінній вечір на плечі можна накинути утеплену сорочку-куртку. Експерти кажуть, що це не лише спортивний стиль.

– Раніше були шаблони, що до класичних брюк пасує тільки жакет. Ні, класна сорочка підійде просто під все. Навіть під сатинові комбінації, які зараз теж в моді, – розповіла Анна Бец.

Коли ж нарядність такої сорочки викликає сумніви, цієї осені на піку – утеплені жакети. Якщо обрати вільного крою – під нього можна вдягати теплий светр і водночас вільно рухатися.

Щодо тепліших речей, то експерти радять придбати тренч. Його називають вічною класикою, а отже довготривалою інвестицією у свій гардероб.

– Він буде завжди в моді. Особливо, якщо це якісь неяскраві кольори. Наприклад, класичний бежевий, сірий, чорний чи хакі, – розповіла Анн Бец.

Його можна одягати як з сукнями, так і з спортивним костюмом та кросівками. Нині класичний тренч носять навіть із худі. Але цієї осені на піку слави – теплі светри з гострими комірцями.

Також досить популярним є взуття із квадратними носками. Утім, такий носок значно зручніший від гострого.

Стилісти кажуть, що попри всі тренди, одягатися в них з ніг до голови не обов’язково. Важливо відчути, що точно ваше. Бо, як говорила легендарна Коко Шанель – мода минає, а стиль – вічний.