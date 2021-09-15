Осенью каждая девушка стремится обновить свой гардероб, чтобы следовать модным трендам и выглядеть стильно.

В этом сезоне популярными являются утепленные пиджаки, рубашки-куртки, теплые свитера с острыми воротничками и брюки-клеш. Вікна-новини разобрались во всех трендах осени 2021 и узнали, как носить старые фасоны по-новому.

Последний раз клеш был модным в 70-х. Но сейчас он возвращается, и это не может не радовать большинство женщин.

Модница Светлана говорит, что в таких брюках сразу хочется танцевать, поскольку они напоминают молодость.

В прохладный осенний вечер на плечи можно накинуть утепленную рубашку-куртку. Эксперты говорят, что это не только спортивный стиль.

— Раньше были шаблоны, что до классических брюк подходит только жакет. Нет, классная рубашка подойдет просто под все. Даже под сатиновые комбинации, которые сейчас тоже в моде, — рассказала Анна Бец.

Когда же нарядность такой рубашки вызывает сомнения, этой осенью на пике — утепленные жакеты. Если выбрать свободного кроя — под него можно надевать теплый свитер и при этом свободно двигаться.

Что касается теплых вещей, то эксперты советуют приобрести тренч. Его называют вечной классикой, а следовательно долговременной инвестицией в свой гардероб.

— Он будет всегда в моде. Особенно, если это какие-то неяркие цвета. Например, классический бежевый, серый, черный или хаки, — рассказала Анн Бец.

Его можно одевать как с платьями, так и со спортивным костюмом и кроссовками. Сейчас классический тренч носят даже с худи. Но этой осенью на пике славы — теплые свитера с острыми воротничками.

Также достаточно популярной является обувь с квадратными носками. Впрочем, такой носок значительно удобнее острого.

Стилисты говорят, что несмотря на все тренды, одеваться в них с ног до головы не обязательно. Важно почувствовать, что точно ваше. Потому что, как говорила легендарная Коко Шанель — мода проходит, а стиль — вечен.