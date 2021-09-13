Джинси завжди були невід’ємною частиною гардеробу кожної модниці. Останнім часом дівчата віддають перевагу не класичним варіантам, а мом джинсам – моделям прямого крою із високою талією.

Стиліст Юлія Крижалко розповіла Фактам ICTV, із чим носити мом джинси, та як їх стильно заміксувати в осінній гардероб.

За словами Юлії, мом джинси – це чудова інвестиція у свій зовнішній вигляд, оскільки вони вдало витягують фігуру та прикривають усі недоліки.

Однак дівчатам невисокого зросту варто обирати укорочені моделі, показуючи щиколотку, щоб візуально “не врізати” собі сантиметрів.

Із чим носити мом джинси

Виділяємо талію. Наприклад, об’ємну сорочку заправляємо у брюки, підперезуємо ремнем. Із взуття можна додати ботильйони на підборах із квадратним чи гострим носиком, або білі класичні кеди.

З піджаками. Oversize або ж вкорочені – залежно від того, який хочемо передати настрій.

З oversize пальто. Юлія зазначила, що мом джинси — це чудова база для цікавих образів. Тому у поєднанні з цупким пальто, масивними черевиками чи ботильйонами на підборах можна створювати різні стилістичні луки.

– Все залежить від того, який ми обираємо вектор: street градж чи вишуканий діловий стиль із вкрапленнями кежуалу, – додала стиліст.

З тренчами, пуховиками, парками, стьобаними пальто. Із цими елементами гардеробу мом джинси також матимуть виграшний вигляд. Під них можна заміксувати яскравий топ, кардиган або светр грубої в’язки.

Взуття. До мом джинсів пасує майже все: кеди, масивні черевики, ботильйони на підборах.

Але мом джинси не варто заправляти у взуття. Довжина має залишатися або на рівні із взуттям, або трішки оголяти щиколотку.

Також Юлія Крижалко порадила не забувати про свою індивідуальність, а створювати власний стиль за допомогою улюблених елементів гардеробу.