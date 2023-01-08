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Персони

Ще бореться з раком: Оксана Муха розповіла про неочікувані симптоми

8 Січня 2023, 18:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оксана Муха

Українська співачка Оксана Муха розповіла, що продовжує боротися із раком. Вона закликала людей обстежитися, особливо якщо не добре почуваєтеся.

– Не втрачайте жодного дня, якщо відчуваєте, що щось змінилося у вашому тілі або якщо ви почуваєтеся не так, як завжди. Можливо, якась постійна втома, сонність, відсутність апетиту, зверніть на цю увагу і знайте, чим швидше ви звернетеся до лікарів, тим більше шансів, які завжди є, – наголосила Муха в ефірі телемарафону Єдині новини.

Виконавиця додала, що українська медицина пішла нагору, а тому, якщо вчасно звернутися, подолати можна все. Каже, треба берегти себе – правильно харчуватися та захищатися від стресу, якого в її житті було достатньо.

У вересні 2022 року стало відомо, що у Оксани Мухи діагностували рак. Тоді вона сказала, що останній рік свого життя провела, борючись із онкологією.

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Фото: Оксана Муха

Теги
Онкологія
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