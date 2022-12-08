У канадської співачки Селін Діон діагностували невиліковну хворобу. Йдеться про синдром м’язової скутості.

В Instagram артистка оприлюднила відеозвернення, в якому розповіла про це, а також сказала, що змушена перенести свій європейський тур із 2023 року на 2024-й.

– Привіт усім, вибачте, мені знадобилося так багато часу, щоб зв’язатися з вами. Я так сумую за вами всіма і не можу дочекатися, коли вийду на сцену і поговорю з вами особисто. Як ви знаєте, я завжди була відкритою книгою, і я не була готова щось сказати раніше, але тепер я готова, – почала Діон своє звернення.

Далі вона додала, що довгий час мала проблеми зі здоров’ям, проте їй було важко з ними зіткнутися, і ще важче – розповісти про них. Виконавиця зізналася, що нещодавно у неї діагностували рідкісний неврологічний розлад, який називається синдромом ригідності. Від нього страждає одна людина на мільйон.

Зараз дивляться

– Хоча ми все ще вивчаємо це рідкісне захворювання, тепер ми знаємо, що саме воно викликає всі мої спазми. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі при ходьбі і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв’язки, щоб співати так, як я звикла. Мені боляче говорити вам сьогодні, що я не готова відновити свій тур Європою в лютому, – сумно зазначила Селін.

Також артистка запевнила, що з нею працюють висококласні лікарі, а діти надають підтримку. Каже, щоб знову постати перед глядачами, наразі потрібно приділити максимум часу собі.

– Сподіваюся, що я на шляху до одужання. Це моя мета, і я роблю все можливе, щоб відновити сили, – підсумувала Діон.

Зазначимо, що під час спазмів при синдромі м’язової скутості у людини можливі розриви м’язів і навіть переломи кісток. На даний момент ліків немає, проте є препарати, здатні її уповільнити.